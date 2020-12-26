Son dakika haber... Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarına mama desteği - Son Dakika

Adana'da bir grup gönüllü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan sokak hayvanları için mama bıraktı.

Kentte, hayvanseverler Öznur Gürkan ile Dilek Yılmaz organizesinde "Besleme gönüllüleri" adı altında bir araya gelen vatandaşlar, merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde çok sayıda sokak köpeğini besledi.

Yılmaz, AA muhabirine, her hafta bu alanda çok sayıda sokak köpeğini beslediklerini belirterek, "Biz elimizden geldiği kadar hafta sonları 12 paket kuru mama dağıtıyoruz. Fakat imkanlarımız kısıtlı olduğu için her hafta mama bulmakta zorlanıyoruz. Mamaların da günden güne fiyatı arttığı için bütçemiz çok yeterli olmuyor." dedi.