Son dakika haber | Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis - Son Dakika
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Son dakika haber | Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis

13.04.2022 12:29
Son dakika haber | Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis

Son dakika haber: Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz sanık 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ile avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, yaptığı paylaşımların terör propagandası amacı taşımadığını iddia ederek, beraatını istedi.

Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamına giren deliller dikkate alınarak sanığın "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan cezalandırılması yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, sanık M.A'yı "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırdı.

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Medya, Adana, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Adana'da sosyal medyadan terör propagandasına 1 yıl 6 ay hapis - Son Dakika


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