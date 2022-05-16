Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muhammet Söğüt (7), merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı kenarında arkadaşıyla oyun oynadığı sırada ayağı kayarak suya düştü.

Çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarca düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunarak sudan çıkartılan Söğüt, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Söğüt, hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.