Son dakika haber | Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

16.05.2022 00:41
Son dakika haber | Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Muhammet Söğüt (7), merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalı kenarında arkadaşıyla oyun oynadığı sırada ayağı kayarak suya düştü.

Çocuğun akıntıya kapılarak kaybolduğunu gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlarca düştüğü yerin yaklaşık 1 kilometre uzağında bulunarak sudan çıkartılan Söğüt, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi Meydan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ek Hizmet Binası'na kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Söğüt, hayatını kaybetti.

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Son dakika haber | Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son dakika haber | Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

YORUMLAR
500
Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü Tartışma kavgaya dönüştü, 2 bin lira için arkadaşını öldürdü Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu Adana'da yasak aşk intiharı: Kadın öldü, erkek kurtuldu

Sulama Kanalı, Seyhan, Söğüt, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
00:32 Profesyonel boksör Musa Askan Yamak, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!
00:27 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! MHP'den yüzde 10.1 sürprizi!
00:21 Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan Müze Gazhane'deki tepki toplayan görseller kaldırıldı
23:39 Fatih Erbakan'ın da salonda olduğu kongrede konuşan il başkanı "Oyumuz yüzde 13.4" dedi, salon yıkıldı
23:37 Marmaray'da birbirlerine girdiler! Fenerbahçeli taraftarlar, Trabzonsporlulara tekme tokat saldırdı
23:24 Yanındaki kadına sokak ortasında şiddet uygulayan adam çevredeki vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
23:18 Sağanak yağış Ankara'yı da vurdu! Yolları su bastı, vatandaşlar ilerlemekte güçlük çekti
23:05 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Kürtçe müzikleriyle tanınan Aynur Doğan'ın konserinin iptaline tepki gösterdi!
23:03 Gözyaşlarına hakim olamadı! 7 sezondur yeşil-beyazlı formayı giyen Skubic maç biter bitmez yere çöküp ağladı
23:01 Kocaeli'nde gerçekleşecek olan Aynur Doğan konseri ilçe belediyesi tarafından iptal edildi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 00:46:12. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Adana'da sulama kanalına düşen 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement