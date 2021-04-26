Son dakika haber! Adana'da sulama kanalına düşen zihinsel engelli çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Çocuğun cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Azize Alhasan'ın suda sürüklendiğini fark eden yakınları, kanala girip çocuğu kıyıya çıkartarak durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yalnızca Mahallesi'nde tarım işçisi Suriye uyruklu Kadrah ve Muhammed Alhasan çifti, 9 yaşındaki zihinsel engelli kızları Azize Alhasan'ı kaldıkları çadırdan çıkıp dönmemesi üzerine yakınlarıyla çevrede aramaya başladı.

Adana 'da sulama kanalına düşen 9 yaşındaki zihinsel engelli çocuk yaşamını yitirdi.

Kripto para borsalarına alt yapı desteği sağlayan şirketin CEO'su konuştu: Görseniz değil para yatırmak, çay bile içmezsiniz

Ankara'da ilginç şeyler oluyor! Vali Şahin'den "15 gün" uyarısı geldi, bir vakada 2 farklı mutasyon görüldü