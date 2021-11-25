Son dakika haber! Adana'da Suriyeli gencin vurulmasıyla ilgili sanık polis memurunun yargılandığı dava - Son Dakika

Adana'da Suriyeli gencin vurulmasıyla ilgili "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenen tutuklu polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık polis memuru F.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Suriyeli Ali el Hemdan'ın babası müşteki Adnan el Hemdan ile tarafların avukatları da hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı dava dosyasına giren kamera görüntülerinin incelenmesi, bilirkişi raporu, tanık anlatımları ve diğer deliller dikkate alınarak sanık F.K'nın, Suriyeli maktul Ali el Hemdan'a yönelik eyleminden ötürü "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan F.K. olay nedeniyle vicdan azabı çektiğini belirterek, "Ne kadar pişman olduğumu bildirmek isterim. Sözün bittiği noktadayım. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum." ifadelerini kullandı.

Söz verilen sanık avukatı ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık polis memuru ve avukatına esasa ilişkin savunma hazırlamaları için bir sonraki celseye kadar süre verip duruşmayı erteledi.

Öte yandan duruşma öncesi adliye önünde Çağdaş Hukukçular Derneği Adana Şubesi adına açıklama yapan Avukat Tugay Bek yargılama sürecinin yakın takipçisi olduklarını belirterek atılı suç nedeniyle sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Merkez Seyhan ilçesinde, 27 Nisan'da Suriye uyruklu Ali el Hemdan'ın (18) silah yaralanmasına bağlı olarak ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında açığa alınan ve tutuklanan şüpheli polis F.K. hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.