Son dakika haber: Tabancanın kazara ateş almasıyla vurulduğu öne sürülen genç öldü - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, tabancasının kazara ateş almasıyla vurulduğu ileri sürülen genç yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Koza Mahallesi'nde Enver Yaş (23), evinin bahçesinde ruhsatsız tabancasını denemek için iki kez havaya ateş ettikten sonra silah tutukluk yaptı. Yaş, yanındaki arkadaşı İbrahim Halil Ç. (33) ile tabancayı kontrol ettiği sırada silahın ateş almasıyla başından yaralandı.

Ailesi tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaş, müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, maktulün arkadaşları İbrahim Halil Ç, A.H.A. (18) ve M.O'yu (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlılardan İbrahim Halil Ç. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.