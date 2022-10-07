Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi'nde, Ali A, bir tarlada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu kasığından vuruldu.

Kaynak: AA

Sarıçam, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Tarlada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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