Adana'da tarlada silahla ateş açılması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kargakekeç Mahallesi'nde, Ali A, bir tarlada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin tabancayla ateş açması sonucu kasığından vuruldu.
Şüpheli olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Ali A, devriye görevi yapan polis aracının siren lambasını fark edince yaklaşık 100 metre sürünerek çıktığı yolda ekipten yardım istedi.
Sevk edilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ali A, ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, tarlada ve yol kenarından delil toplama çalışması yaptı.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi: Tarlada silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı - Son Dakika