Son dakika haber: Adana'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haber: Adana'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberine göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haber: Adana'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ova Mahallesi'nde Servet D. ile Gökhan Boyuneğmez (23) henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Servet D, arkadaşını göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Boyuneğmez, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Boyuneğmez'in cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası Servet D, olayda kullandığı bıçakla yakalandı.

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 05:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Adana'da tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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