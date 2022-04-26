Son dakika haberi | Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı

26.04.2022 08:12

Son dakika 3. sayfa haberi... Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı Adana'da tefecilik yöntemiyle 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.

Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı

ADANA - Adana'da tefecilik yöntemiyle 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon TL haksız kazanç elde ettiği öne sürülen 18 kişiye yönelik şafak vakti operasyon yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefeci şebekesini deşifre etti.

Bunun üzerine savcılık kararıyla şebekede olduğu belirlenen 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Şafak vakti şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberi | Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı
Son dakika haberi | Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı
Son dakika haberi | Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı
Son dakika haberi | Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı

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Son dakika haberleri! Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon Son dakika haberleri! Adana'da tefecilik şüphelilerine yönelik operasyon 100 bin TL'lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan sopayı yiyince kaçtılar 100 bin TL'lik soygun yaptılar, 80 yaşındaki adamdan sopayı yiyince kaçtılar

Türk Lirası, Gözaltı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Adana'da tefeci operasyonu: 18 gözaltı kararı - Son Dakika


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