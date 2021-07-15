Adana'da tekstil atölyesinde yangın - Son Dakika

Adana'da tekstil atölyesinde çıkan yangından iş yeri yanarak tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalleli tekstil atölyesinden alevler yükseldiğini görmesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri müdahaleye başladı. Yaklaşık 30 dakikalık müdahalenin ardından iş yerinde çıkan yangın tamamen söndürüldü. Yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye erleri yangının çıkış nedenini araştırıyor. - ADANA