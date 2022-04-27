Son dakika haber! Adana'da terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu - Son Dakika
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Son dakika haber! Adana'da terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu

27.04.2022 07:24

Son dakika habere göre Adana'da terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu

ADANA - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Söz konusu şüphelilerin evlerine şafak vakti özel harekat polisinin de desteği ile eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Özel Harekat polisleri, şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp içeri girdi. Ardından şüpheliyi yere yatırıp kelepçe takarak etkisiz hale getirdi. Operasyonda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Özel Harekat, Terör, Adana, DEAŞ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Adana'da terör örgütü DEAŞ'a şafak operasyonu - Son Dakika


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