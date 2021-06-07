Son dakika haber | Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sarıçam ilçesi Yeniyayla Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu F.J.A.U'nun geçmiş dönemde Irak'ta terör örgütü DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü ve örgütün hücre evleriyle irtibata olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, adrese düzenlediği operasyonda F.J.A.U'yu yakaladı. Şüphelinin evindeki aramada, bir cep telefonu ve SIM kart ele geçirildi.

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