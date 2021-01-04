Son dakika haber! Adana'da terör örgütü El Kaide sanığına 15 yıla kadar hapis cezası istemi - Son Dakika

Adana'da, Suriye'deki terör örgütü El Kaide üyelerine para aktardığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

El Kaide ile bağlantılı olduğu iddiasıyla S.S. hakkında cumhuriyet savcısınca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Teşhis yaptırıldıktan sonra iddianamede itiraflarına yer verilen tanık A.Ö, şu beyanlarda bulundu:

"Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterirken parayı 'Yusuf' kod adlı örgüt üyesinden almaktaydık. Yusuf, hayatını kaybettikten sonra Suriye'de El Kaide terör örgütüne bağlı olarak faaliyet gösteren 'Yahya' kod adlı kişi bu göreve getirildi. Yahya'ya para gelip gelmediğini sorduğumuzda parayı S.S'nin gönderdiğini söylemişti. S.S'nin Adana'daki evine gittiğimde El Kaide terör örgütü adına finansman temin etme faaliyeti yürüttüğünü öğrendim."

İddianamede, sanığın terör örgütüne katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde teröristlere ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.

S.S'nin, Suriye'deki örgüt üyelerine para aktarım faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve örgüt tarafından kendi adına düzenlenmiş kimliği kullandığı ifade edilen iddianamede, sanığın eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod isim kullandığı ve terör örgütü içinde aktif yer aldığı kaydedildi.

İddianamede savunmasına yer verilen S.S. ise suçlamaları kabul etmedi.

Tutuklu S.S'nin 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.