Adana'da terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerini tespit ve deşifre etmek maksadıyla yapılan araştırmalarda Ceyhan, Sarıçam ve Yüreğir ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 şahıs gözaltına alındı.
Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Adana'da terör örgütü propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika