Adana'da, terör örgütü YPG/ PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün terör örgütü YPG/PKK şüphelilerine yönelik merkez Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan 3'ünün Suriye'de terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara keskin nişancı olarak katıldığı öne sürülmüştü. Şüphelilerin ayrıca çukur olaylarını bahane ederek Adana'nın farklı semtlerinde düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları da iddia edilmişti.