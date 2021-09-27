Adana'da tıra uyuşturucu operasyonu kamerada: 4 kilo 550 gram esrar ele geçirildi

ADANA - Adana'da düzenlenen operasyonda bir tırda 4 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehre bir tırda uyuşturucu sokulacağı bilgisini aldı. Polis şehre giren tırı takibe başladı. Polis tırı durdurup hassas burunlu köpeklerle arama yaptı. Aramada tırın dorsesinde çanta içinde 4 paket halinde 4 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü M.E.S. ifadesinde esrar için, "Bir arkadaş verdi içine bakmadım Adana'ya geldiğimde benden teslim almaya gelecekti" dediği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.