Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 28 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 156 zanlıdan 28'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 128'i serbest bırakıldı.

Operasyonlarda 156 şüpheli gözaltına alındı, 3 kilo 965 gram sentetik uyuşturucu, 69 bin 356 uyuşturucu hap, 50 kilo 378 gram esrar, 21 gram eroin, 3 gram kokain ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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