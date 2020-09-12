Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 GJ 781 plakalı otomobil, Ceyhan- Yumurtalık yolunda elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobil alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Otomobilde inceleme yapan sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Haber Yayın Tarihi: 12.09.2020 00:29 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Adana'da trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika