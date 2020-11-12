Trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Ali Demirel yönetimindeki 17 GL 405 plakalı hafif ticari araç ile Cevdet İnç idaresindeki 01 HA 398 plakalı otomobil, Adnan Menderes Bulvarı'nda çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Demirel ile beraberindeki Çağla Aldemir ve otomobil sürücüsü İnç yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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