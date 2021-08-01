Son dakika haber... Adana'da trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika

Kozan-Feke kara yolunda dün 01 RU 709 plakalı otomobille Halil K. idaresindeki 01 AEG 645 plakalı minibüs çarpışmıştı. Kazada otomobildeki Osman, Hatice, Nurcan, Rabia ve Meryem Ordu yaşamını yitirmiş, yaralı minibüs sürücüsü hastaneye kaldırılmıştı. Hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin, yakınlarının Kozan'daki düğününe gittiği öğrenilmişti.

Kozan- Feke kara yolunda dün minibüsle çarpışan otomobilde hayatını kaybeden Osman (55), Hatice (50), Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu 'nun (16) cenazeleri, Kozan Devlet Hastanesi morgundan alınıp Ağlıboğaz Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü.

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