Son dakika haber! Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 57 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Diğer 24 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda, 18 kilo 136 gram esrar, 17 bin 755 uyuşturucu hap, 2 kilo 946 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram eroin, 6 kök Hint keneviri ele geçirildi, 57 şüpheli gözaltına alındı.

Adana 'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 23 zanlı tutuklandı.

Yoldan geçenlerin güreş yaptığını sandığı iki kişinin kavga ettiği ortaya çıktı