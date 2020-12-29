Operasyonlarda 101 şüpheli gözaltına alındı, 23 kilo 390 gram esrar, 2 kilo 31 gram sentetik uyuşturucu, 702 uyuşturucu hap, 10 gram eroin ile ruhsatsız tabanca ve 37 mermi ele geçirildi.

Adana 'da, bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 101 zanlıdan 21'i tutuklandı.

Çiftler, adres şartına bakılmadan herhangi bir evlendirme memurluğuna başvuru yapabilecek

Hırsızlar, kasayı delik deşik ederek 260 bin liralık vurgun yaptılar

Son Dakika! Ankara'da silah kazası sonucu bir asker şehit oldu

Dünya Sağlık Örgütü: Bu bir uyarı alarmıdır, daha şiddetli olabilecek bir salgına karşı hazırlanmalıyız