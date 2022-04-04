Son dakika haber... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

04.04.2022 10:26
Son dakika haber... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı

Son dakika haber: Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 152 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 152 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 28 Mart-3 Nisan tarihlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 33 bin 977 uyuşturucu hap, 5 kilo 571 gram esrar, 3 kilo 106 gram eroin, 1 kilo 340 gram sentetik uyuşturucu, 15 gram kokain, ruhsatsız 2 tabanca ile 20 bin lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 152 zanlıdan 22'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 22 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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