Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

08.12.2020 08:09

Adana'da uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalara başlattı.

Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ati olduğu değerlendirilen 5 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Belirlenen yerlere baskın düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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