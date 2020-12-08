Uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Ekipler, çalışmalar kapsamında şüphelilere ati olduğu değerlendirilen 5 adrese şafak operasyonu düzenledi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik çalışmalara başlattı.

Adana 'da uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

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