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Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

15.06.2021 09:06

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu zanlılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, adreslerini tespit ettiği 6 zanlının ikametine operasyon düzenledi.

Merkez Seyhan ilçesindeki üç katlı eve yapılan baskında, ekipleri fark edip kaçmaya çalışan 2 kişi ile 4 zanlı daha operasyonda gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


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