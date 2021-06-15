Adana'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu zanlılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, adreslerini tespit ettiği 6 zanlının ikametine operasyon düzenledi.
Merkez Seyhan ilçesindeki üç katlı eve yapılan baskında, ekipleri fark edip kaçmaya çalışan 2 kişi ile 4 zanlı daha operasyonda gözaltına alındı.
Zanlılar emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika