Son dakika haber... Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen bir kişiyi takibe aldı.

Adana 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 bin 3 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

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