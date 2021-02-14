Son dakika haber... Adana'da virüslü tükürüğü patronunun çayına karıştırdığı iddia edilen işçiye ev hapsi - Son Dakika

Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastasından satın aldığı tükürüğü patronunun içeceğine karıştırarak öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen işçi hakkında "ev hapsi" kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, kentte oto galericilik yapan İbrahim Ünverdi, işçisi R.Ç. hakkında 215 bin lirasını çaldığı ve Kovid-19 hastasından 500 lira karşılığında aldığı tükürüğü çayına karıştırarak kendisini öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı R.Ç'yi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli hakkında, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "ev hapsi" kararı verildi.

Ünverdi, zanlı R.Ç'nin yaklaşık 4 yıl yanında çalıştığını belirterek, bu süre içinde güvenini kazandığını kaydetti.

Olaydan önce bir araç satışından elde ettiği 215 bin lirayı ofisine götürmesi için verdiği R.Ç'nin ortadan kaybolduğunu öne süren Ünverdi, şöyle konuştu:

"Yanımda çalışan işçilerden K.C. bu olaydan sonra bana, 'Aranızın bozulmaması için söyleyemedim ama R.Ç, koronavirüs hastasından aldığı tükürüğü çayına katıp sana içirmiş. Ayrıca yemeğine de katıp sana yedirecekti ama ben engelledim' dedi. Mevcut delilleri savcılıkla da paylaştık. Şikayetimiz üzerine yakalandı. Savcılık tutuklanması için mahkemeye sevk etti. Hakkında ev hapsi kararı verildi ve elektronik kelepçe takıldı. Evde cezasını çekiyor ama biz rahat değiliz. Yine bizi tehdit edebilir, zarar verebilir. Bu davanın peşini bırakmayacağım çünkü bu insanlığa karşı yapılan büyük bir suç."

İbrahim Ünverdi'nin eşi Dilek Ünverdi de şüpheli hakkında verilen karara avukatları aracılığıyla itiraz edeceklerini bildirerek, "Zanlı ev hapsinde ama can ve mal güvenliğimiz yok. Ne yapacağını tam olarak kestiremiyoruz. Buradan ilgili makamların sesimizi duymasını istiyorum. Ben ve ailem bu konuda tedirginiz." dedi.