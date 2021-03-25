İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda yaptıkları uygulamada hafif ticari aracı durdurarak narkotik dedektör köpeğiyle arama gerçekleştirdi.

Adana 'da hafif ticari aracın yakıt deposuna gizlenmiş 5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

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