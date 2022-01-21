Son dakika haberi: Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yangın çıkan evde hasar oluştu.
Sümer Mahallesi'nde 12 katlı binanın ilk katından duman çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, evde çıkan yangını söndürdü.
Kullanılamaz hale gelen evdeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Öte yandan, dairede oturan görevdeki polis memuru da evine gelerek itfaiye ekiplerinden bilgi aldı.
Kaynak: AA
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