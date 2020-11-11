Yangın çıkan evde mahsur kalan engelli çocuğu komşusu kurtardı - Son Dakika

Adana'da, yangın çıkan evde mahsur kalan bedensel ve zihinsel engelli çocuğun yardımına komşusu koştu.

Merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yanan evde 15 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Tamer Bozyiğit'in mahsur kaldığının bildirilmesi üzerine aynı sokakta yaşayan komşusu Kemal Andiç, apartmanın ikinci katına çıktı. Andiç, evde mahsur kalan çocuğu kucağına alıp dışarıya taşıdı.

Kemal Andiç, olay yerinde gazetecilerin sorusu üzerine, "Komşumuzun evinin yandığını haber alınca sokağa çıktım. Yangın çok büyümüştü. İçeride bir çocuğun olduğunu söylediler. Bunun üzerine çocuğu kurtarmak için içeriye girdim. Çocuk, kapının kenarında bekliyordu ve şok halindeydi. Kucaklayıp dışarıya çıkarttım." dedi.

Olay sırasında baba Nadir Bozyiğit'in iş yerinde olduğu, anne Çınnaz Bozyiğit'in de evinin yakınında işlettiği bakkalda bulunduğu öğrenildi. Gözyaşı döken anne Çınnaz Bozyiğit'i komşuları teskin etmeye çalıştı.

İtfaiye ekibinin söndürdüğü yangında ev kullanılamaz hale geldi.