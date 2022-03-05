Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO - Son Dakika
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Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO

05.03.2022 14:21

Edinilen son dakika gelişmesine göre ADANA'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerine savaş açan Rusya'yı protesto etti.

ADANA'da yaşayan Ukraynalılar, ülkelerine savaş açan Rusya'yı protesto etti. Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyesi Ganna Grozdenko, 'Düşmanın ülkemize girmesine izin vermeyin. Ukrayna bu savaşı çoktan kazandı. Bu toplu katliamı durdurun' dedi.

Seyhan ilçesi Atatürk Parkı'nda düzenlenen eyleme kentte yaşayan çok sayıda Ukraynalı katıldı. Eylemde, saldırılarda hayatını kaybeden Ukraynalılar için saygı duruşunda bulunuldu. Topluluk ardından Ukrayna Milli Marşı'nı okudu. Daha sonra savaştan kaçıp Adana'ya gelen bir aile, Ukrayna ezgilerinden bir şarkı söyledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Adana- Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim ve Dayanışma Derneği üyesi Ganna Grozdenko, Rus Ordusu'nun kasıtlı olarak sivil binaları ve hayati önem taşıyan alt yapı sistemlerini hedef aldığını söyledi. Sivil halkın gözünü korkutma çabasının başarısız olacağını kaydeden Grozdenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaş suçu işlediğini belirtti.

'TÜRKİYE'YE YARDIMLARI İÇİN MÜTEŞEKKİRİZ'

Ukraynalıların Türk halkının desteğini hissettiklerini dile getiren Ganna Grozdenko, 'Türkler bizim kardeşlerimizdir. Türkiye Hükümeti'nin Ukrayna'ya yaptığı cömert insanı yardımı için derinden müteşekkiriz. Biraz daha yardım rica etmek istiyoruz. Düşmanın ülkemize girmesine izin vermeyin. Ukrayna bu savaşı çoktan kazandı. Bu toplu katliamı durdurun. Avrasya kıtasını tamamen yaşanmaz hale getirebilecek bir felaket tehdidiyle karşı karşıyayız. Radyasyonun ölümcül etkileri tüm Karadeniz ve Akdeniz havzasında hissedilecek' diye konuştu.

Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO
Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: ADANA'DA YAŞAYAN UKRAYNALILARDAN SAVAŞ KARŞITI PROTESTO - Son Dakika
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