Son dakika haber: Adana'da yeniden yargılanan FETÖ'nün sözde üst yöneticisinin cezası değişmedi - Son Dakika

Adana'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 11 yıl 3 ay hapse mahkum edilen örgütün sözde üst yöneticisi sanık, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılandığı davada aynı cezaya çarptırıldı.

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından 12. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Sanık Mustafa A, savunmasında, dava dosyasına gelen ByLock tespit ve değerlendirme tutanağını kabul etmediğini söyledi

FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunan Mustafa A, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. Hakkımdaki devlete eleman sızdırma iddiasını kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 8 yıl 9 ay, "resmi belgede sahtecilik"ten de 2 yıl 6 ay olmak üzere 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.