Yıldırım düşen enerji tesisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika

Adana'da biyokütle enerji tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'ndeki biyokütle enerji tesisine ait açık alanda bulunan tarımsal atık balyalarının depolandığı sahaya yıldırım düştü.
Bu nedenle enerji üretiminde kullanılan tarımsal atık balyaları alev aldı.
Yıldırımının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
- Kaynak: AA
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