Yıldırım düşen enerji tesisindeki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor (2) - Son Dakika

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Bu nedenle enerji üretiminde kullanılan tarımsal atık balyaları alev aldı.

Adana 'da biyokütle enerji tesisinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

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Kerimcan Durmaz hem depremin acısını hem de koronavirüsü unutup parti yapınca tepki çekti