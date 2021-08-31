Son dakika haber: Adana'daki depo yangını 22 saatte kontrol altında - Son Dakika

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde tonlarca mısır silajı balyasının bulunduğu depoda dün çıkan yangın, bugün öğlene doğru kontrol altına alındı.

Ceyhan ilçesine bağlı Mercimek Mahallesi'ndeki otluk alanda dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, 30 bin ton mısır silajı balyasının bulunduğu depoya sıçradı. Balyaların hızla tutuşmasıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Firma görevlileri yanmayan balyaları güvenli bölgeye taşırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın bugün saat 11.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları ise sürüyor.