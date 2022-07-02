Adana'nın Kozan ilçesinde sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 29 Haziran'da, yasa dışı bahis sitelerinde bahis kazanmış gibi hazırlanan sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliye yönelik operasyonda 7 kişinin yakalanmasının ardından aranan 2 zanlı daha gözaltına alındı.
Zanlılar, A.Ö, B.C, E.A. ve B.K. Kozan Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.D, V.C.M, K.Y, F.Ç. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonda ilk etapta 7 kişi yakalanmış, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve hard disk ele geçirilmişti.
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika