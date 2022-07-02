Son dakika haber! Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

02.07.2022 04:10
Son dakika haber! Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'nın Kozan ilçesinde sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 29 Haziran'da, yasa dışı bahis sitelerinde bahis kazanmış gibi hazırlanan sahte dijital kuponlarla dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 9 şüpheliye yönelik operasyonda 7 kişinin yakalanmasının ardından aranan 2 zanlı daha gözaltına alındı.

Zanlılar, A.Ö, B.C, E.A. ve B.K. Kozan Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. M.D, V.C.M, K.Y, F.Ç. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda ilk etapta 7 kişi yakalanmış, çok sayıda cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve hard disk ele geçirilmişti.

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Son dakika haberi | Sahte 'iddaa' kuponuyla dolandırıcılık yapan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi Son dakika haberi | Sahte 'iddaa' kuponuyla dolandırıcılık yapan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi Seyir halindeki araç kurşunlandı Seyir halindeki araç kurşunlandı
Kaynak: AA

Hisarcık, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Adana'daki dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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