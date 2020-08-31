Son dakika haber: Adana'daki FETÖ davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası

Son dakika habere göre Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan 1'i, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatına karar verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan 1'i, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı, diğerlerinin ise beraatına karar verildi. Adana 2'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ş.D, H.A. ve S.K. ile avukatları katıldı. Sanık Ş.D. savunmasında, FETÖ/PDY üyesi olmadığını ileri sürerek, "ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne 'himmet' adı altında finansal destekte bulunmadım. Örgütsel bir konumum yoktur. Beraatımı talep ederim." dedi. Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını öne sürerek, beraatlarını istedi. Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık Ş.D'nin cezalandırılması, diğer sanıkların ise "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatına karar verilmesi yönünde görüş sundu. Mahkeme heyeti, Ş.D'yi "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatına karar verdi.

Adana, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 15:21 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Adana'daki FETÖ davasında yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

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