Son dakika haberi... ADANA'DAKİ 'KENE' OPERASYONU'NDA 15 KİŞİ GÖZALTINDA - Son Dakika

EMNİYET Genel Müdürlüğü'nün başlattığı 28 ilde tefecilik suçunu işledikleri tespit edilen 160 kişiye yönelik düzenlenen 'Kene' operasyonda Adana'da 15 şüpheli gözaltına alındı. Adana'da 'Kene Operasyonu' kapsamında belirlenen 16 ayrı iş yerine eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında kuyumcuların da bulunduğu 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 22 pos cihazı, 177 kredi ve banka kartı, 92 bin 295 TL, 107 bin TL değerinde 2 çek ve 1 senet, farklı kişilere ait 2 tapu belgesi, çok sayıda kredi ödeme belgesi ve alacak notlarının bulunduğu 4 ajanda ele geçirildi. Adresinde bulunmayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.