Son dakika haber: Adana'daki ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsüne dava

Adana'da otomobiliyle yol kenarındaki motosiklete çarparak bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana- Karataş yolunun 19'uncu kilometresinde geçen yıl 3 Ağustos'ta meydana gelen trafik kazasında N.A'nın ölmesi, V.A. ve H.A'nın da yaralanmasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuksuz M.I. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sürücü M.I'nın kullandığı otomobille gece vakti yol kenarında arıza nedeniyle bekleyen N.A. idaresindeki motosiklete çarptığı belirtildi.

Kazada N.A'nın hayatını kaybettiği, arkadaşları V.A. ve H.A'nın yaralandığı anlatılan iddianamede, kusurluluğun tespitine ilişkin rapor hazırlanması amacıyla dosyanın bilirkişiye gönderildiği bildirildi.

Trafik bilirkişi raporuna göre kazada ölen N.A'nın kara yollarında zorunlu haller dışında taşıt yolu üzerinde park yapmayı yasaklayan kuralı ihlal etmesi nedeniyle asli kusurlu olduğu, sürücü M.I'nın ise tali kusurlu bulunduğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, M.I. için "taksirle bir kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuksuz sanık M.I. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.