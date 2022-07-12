Silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

12.07.2022 03:28

Adana'da tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Adana'da tartışma sonucu çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi'nde, H.A.D. ile akraba oldukları belirtilen Ramazan Burak Yıldırım ve Ahmet Tarık Özdemir arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında H.A.D. tabancayla Yıldırım ve Özdemir'e ateş ettikten sonra kaçtı.

Yaralılar ihbar üzerine ambulanslarla Adana Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Özdemir, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, olayın gerçekleştiği evde inceleme yaptı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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