Son dakika haber! Adana'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şaban Erol yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Salmanlı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaymaya başladı. Araçtan atlayan sürücü yaralandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalenin ardından sürücü Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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