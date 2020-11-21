Son dakika haber! Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber! Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı

21.11.2020 12:51
Son dakika haber! Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı, System.String[]

Son dakika haberler: Adana'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Adana'da internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün yakalanan 9 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.D, Ö.Y, F.S, E.D, H.A.U, D.E. ve M.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, K.E. ve M.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekipleri, dün internetten yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 9 kişiyi gözaltına almış, zanlıların adreslerinde dizüstü bilgisayar, 2 telefon, 2 harici bellek ve 6 banka kartı ele geçirmişti.

Adana, Bahis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Adana'daki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 7'si tutuklandı - Son Dakika


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