Kavgada söylenmez! Bakan Soylu'nun Kılıçdaroğlu'yla ilgili iddiasına zehir zemberek yanıt

Devlet başkanından benzeri görülmemiş rest! Ülkesindeki mafyayı bu fotoğrafla tehdit etti

Voleybol sahalarının yıldızı Zehra Güneş'le sevgilisi arasındaki boy farkı çok konuşulur

Araç sahipleri dikkat! Dünden sonra motorine bir dev indirim daha

ADANA'da DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde yer aldığı tespit edilen örgüt üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli, şafak operasyonuyla yakalandı.

Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemelerde, DEAŞ'ın propaganda fotoğrafları ile videolarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan yabancı uyruklu 7 örgüt üyesinin kentte ikamet ettiğini belirledi. Harekete geçen TEM ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen 7 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Demir kapıların koçbaşlarıyla kırarak girildiği evlerde arama yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)