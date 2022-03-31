Son dakika haber | ADANA DEAŞ OPERASYONU;7 GÖZALTI - Son Dakika
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Son dakika haber | ADANA DEAŞ OPERASYONU;7 GÖZALTI

31.03.2022 08:52

Son dakika haberi... ADANA'da DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde yer aldığı tespit edilen örgüt üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli, şafak operasyonuyla yakalandı.

ADANA'da DEAŞ'ın propaganda görüntülerinde yer aldığı tespit edilen örgüt üyesi yabancı uyruklu 7 şüpheli, şafak operasyonuyla yakalandı.

Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital malzemelerde, DEAŞ'ın propaganda fotoğrafları ile videolarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan yabancı uyruklu 7 örgüt üyesinin kentte ikamet ettiğini belirledi. Harekete geçen TEM ekipleri, özel harekat polislerinin desteğiyle tespit edilen 7 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Demir kapıların koçbaşlarıyla kırarak girildiği evlerde arama yapan ekipler, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. (DHA)

Son dakika haber | ADANA DEAŞ OPERASYONU;7 GÖZALTI
Son dakika haber | ADANA DEAŞ OPERASYONU;7 GÖZALTI
Son dakika haber | ADANA DEAŞ OPERASYONU;7 GÖZALTI

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Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele, Propaganda, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ADANA DEAŞ OPERASYONU;7 GÖZALTI - Son Dakika


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