Son dakika haber: Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi

TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor arasında oynanan kritik maçta Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, takımını yalnız bırakmadı.

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, takımının Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi saha dışındaki bir vincin üzerinden izledi.

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