Son dakika haber: Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, Ümraniyespor maçını vinç üzerinde izledi
Son dakika spor haberi... Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, takımının Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi saha dışındaki bir vincin üzerinden izledi.
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, takımının Ümraniyespor ile deplasmanda oynadığı mücadeleyi saha dışındaki bir vincin üzerinden izledi.
TFF 1. Lig'in 33. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor arasında oynanan kritik maçta Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, takımını yalnız bırakmadı.
Başkan Sancak, geçtiğimiz yılın ekim ayında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan 421 gün hak mahrumiyeti cezası almıştı.
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 18:01 Kaynak: AA
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