Son dakika haber! Adana Feke'de orman yangını (2) - Son Dakika

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile 100 işçinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.