Son dakika haber! Adana Feke'de orman yangını (2)
Son dakika haber: KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile 100 işçinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Feke ilçesindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozer ile 100 işçinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yaklaşık 1,5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.
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