Son dakika haber! ADANA Halı ve yorgan dükkanı, yangında küle döndü - Son Dakika

Halı ve yorgan dükkanı, yangında küle döndü

ADANA'da halı ve yorgan satışı yapılan iş yeri, çıkan yangında küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında yangın yerinde toplanan çok sayıda vatandaş, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak çalışmaları izledi. Merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında halı ve yorgan satışı yapılan iş yerinden alevlerin yükseldiğini fark edenler, dükkandaki bazı eşyaları kurtarıp, durumu itfaiyeye bildirdi. Alevler iş yerinin tamamına yayılırken, köpüklü ve tazyikli su ile müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını güçlükle söndürdü. İş yerinin üzerinde bulunan ev ise güvenlik amaçlı tahliye edilirken, yangında ölen ya da yaralan olmadı.

POLİS ANONSLA UYARDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında olay yerinde toplanan çok sayıda vatandaş, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak müdahaleyi izledi. Bölgeye sevk edilen polis ekibi, megafonla sık sık uyarıda bulunarak vatandaşların dağılmalarını istedi. Vatandaşlar, ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından bölgeyi boşalttı. Öte yandan soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekibi, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı.