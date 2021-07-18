Adana, Hatay ve Mersin'de meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca paylaşılan görüntülerde bu yılın mayıs ve haziran ayında kurallara uymayan sürücülerin karıştığı bazı kazalar yer alıyor.

Kayıtlarda, Adana'da kavşakta bir otomobilin motosikletliye çarpması, Hatay'da kaygan yolda motosikletinin devrilmesi sonucu sürücünün yolda sürüklenme anı bulunuyor.

Diğer görüntülerde ise Mersin'de yaşanan iki kazada, kavşakta iki otomobilin çarpışması yer alıyor.