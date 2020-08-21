Son dakika haber: ADANA Kötü kokular geliyordu, evde ölü bulundu

Son dakika haberi... Kötü kokular geliyordu, evde ölü bulunduAdana'da, yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelen Soner O., polis tarafından ölü bulundu.

Kötü kokular geliyordu, evde ölü bulundu Adana'da, yalnız yaşadığı evinden kötü kokular gelen Soner O., polis tarafından ölü bulundu. Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 70367 Sokak'ta yalnız yaşayan Soner O.?nun evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları, polisi aradı. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Soner O.?yu ölü buldu. Sağlık görevlilerinin uzun süre önce hayatını kaybettiğini belirlediği Soner O.?nun cesedi, ölüm nedeninin tespiti için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:09

Kaynak: DHA

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