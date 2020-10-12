Son dakika haber | Adana Lezzet Festivali'ne sosyal medya fenomenlerinden büyük ilgi
12.10.2020 13:03
Son dakika haberleri... Adana Valiliğince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Adana Lezzet Festivali'ne gelen sosyal medya fenomenleri, Adana'nın geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.
Adana Valiliğince bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Adana Lezzet Festivali'ne gelen sosyal medya fenomenleri, Adana'nın geleneksel lezzetlerini tatma fırsatı buldu.
Festival kapsamında bir lokantaya giden fenomenler, Adana'daki hayranlarıyla buluştu.
Sosyal medya fenomenleri, etkinlik kapsamında kentin geleneksel lezzetlerini de deneme şansı buldu.
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