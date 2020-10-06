Adana merkezli 11 ilde "Swinger" operasyonu: 35 gözaltı kararı - Son Dakika

Şafak vakti söz konusu şahısları adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Düzenlenen baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - ADANA

Adana 'da merkezli 11 ilde "swinger" adı verilen eş değiştirmeli fuhuş soruşturması kapsamında 35 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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