Son dakika haber... 8 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Adana merkezli 8 ildeki suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin, 9 Mart'ta düzenlediği operasyonda bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 18'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan 4'ü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden örgüt elebaşı M.A'nın da arasında bulunduğu 2'si tutuklandı, 8'i adli kontrolle olmak üzere 12'si serbest bırakıldı.

Aladağ Cumhuriyet Başsavcılığınca "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak", "nitelikli zimmet" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında Adana, Ankara, Mersin, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Bolu ve Düzce'de 17 zanlı gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki şüphelilerden M.A'nın elebaşı olduğu suç örgütünün üyelerinin, Adana ve ülke genelinde yakalattıkları icralık araçları parçalanmış halde Aladağ İcra Müdürlüğünde satışa çıkartarak düşük fiyata aldıkları, söktükleri parçaları birleştirip araçları satarak haksız kazanç sağladıkları belirlenmişti.